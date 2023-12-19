У наступному році ми зробимо мільйон дронів, - Зеленський

Про це він сказав на пресконференції під час трансляції в етері Еспресо.

"Я позитивно ставлюся до збільшення і дронів, і створення спеціальних підрозділів. Повинна бути інфраструктура щодо управління дронами. У мене зараз була Ставка і я хотів зрозуміти одне з ключових питань – виробництво дронів та їх постачання. І дуже не подобається, що у нас логістично залишаються бюрократичні радянські процеси. Коли 26 тис. дронів лежало на одному складі й не доїхало до фронту. Було дуже гучно на Ставці, але не може бути таких пауз та проблем. Я просто у щоці, як може не доїхати те, що було вироблено нами. Це ми поборемо, логістику", - зауважив президент України.

Володимир Зеленський наголосив, що наші воїни в бригади будуть отримувати вітчизняні дрони.

"Щодо виробництва, то мільйон дронів у наступному році ми виробимо. Мільйон ми зробимо. Ми зробимо все, щоб так воно і було. Я знаю, що так і буде. Артилерія буде збільшуватися. Щодо 155 мм калібру, на жаль, з пострілами складно, бо дуже дефіцитний продукт. Треба над цим працювати. Розслаблятися не можна. До речі, дуже гарно пройшов форум оборонних індустрій у США. Відбулися зустрічі з провідними, найпотужнішими компаніями світу. Це налагодиться, на все потрібен час. Але мільйон дронів зробимо", - підкреслив Зеленський.