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У НАТО пропонують створити "військовий Шенген"

23 листопада, 2023 четвер
16:44
Світ НАТО

У НАТО хотіли б бачити "військовий Шенген" – зону вільного військового проходу на кшталт політичної Шенгенської зони, яка дозволяє вільне пересування в межах більшої частини ЄС

Як пише "Європейська правда", про це заявив начальник логістичного командування НАТО генерал-лейтенант Александр Солфранк, інформує Reuters.

В НАТО попередили країни-члени про те, що надмірна бюрократична тяганина заважає пересуванню військ по Європі, і ця проблема може призвести до значних затримок у разі виникнення конфлікту з РФ.

За словами Солфранка, він хотів би бачити "військовий Шенген" – зону вільного військового проходу на кшталт політичної Шенгенської зони, яка дозволяє вільне пересування в межах більшої частини ЄС.

"У розпал війни в Україні РФ випускала 50 тисяч артилерійських снарядів на день. Ці снаряди мають дійти до гаубиць. Тому ви повинні створити склади – для боєприпасів, пального, запчастин і провізії", – наголосив Солфранк.

Він вказав, що величезний простір розміщення військ в Європі, а також те, що не всі вони базуються на східному фланзі, означає, що Альянс повинен швидко перекидати їх зі своїх баз до потрібного місця.

"У нас закінчується час. Те, що ми не зробимо в мирний час, не буде готове в разі кризи або війни", – зазначив Солфранк.

Наразі військам НАТО доводиться керуватися різними національними правилами, починаючи від попереднього повідомлення, необхідного для відправлення боєприпасів, закінчуючи допустимою довжиною військових конвоїв та профілактикою хвороб.

Альянс не повинен спонукати Кремль до прорахунків, створюючи враження, що Москва може мати шанс на перемогу через його неготовність, попередив Солфранк.

"Ми маємо бути на крок попереду. Ми повинні підготувати театр військових дій задовго до того, як буде застосована стаття 5 (Вашингтонського договору про колективну оборону)", – сказав він.

Водночас очільник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер поскаржився, що є надлишок правил, але єдине, чого бракує, – це часу, вказавши, що війна РФ проти України виявилася війною на виснаження, а війна на виснаження – "це битва за логістику".

  • Президент Чехії Петр Павел заявив під час зустрічі президентів "Вишеградської четвірки", що усі європейські армії готуються до можливого збройного конфлікту з Росією.
Війна з Росією
Шенгенська зона
НАТО
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