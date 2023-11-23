Усі європейські армії готуються до можливого конфлікту з РФ, - президент Чехії
Президент Чехії Петр Павел заявив під час зустрічі президентів "Вишеградської четвірки", що європейські армії готуються до можливого збройного конфлікту з Росією
Про це пише видання Blesk.
За словами президента Чехії, не лише його країна, а й НАТО сприймає Росію як загрозу номер 1 в Європі. Петр Павел наголосив, що необхідно реально підготуватися до такої загрози.
"Усі армії реалістично сприймають цю загрозу, всі армії готуються до можливості конфлікту високої інтенсивності в Європі", - зазначив Павел.
- Нещодавно президент Чехії заявив, що контрнаступ ЗСУ розвивається не так, як очікували самі українці, а надання Заходом зброї відбувається повільно і в значно менших кількостях, аніж потрібно.
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