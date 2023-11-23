Усі європейські армії готуються до можливого конфлікту з РФ, - президент Чехії

Про це пише видання Blesk.

За словами президента Чехії, не лише його країна, а й НАТО сприймає Росію як загрозу номер 1 в Європі. Петр Павел наголосив, що необхідно реально підготуватися до такої загрози.

"Усі армії реалістично сприймають цю загрозу, всі армії готуються до можливості конфлікту високої інтенсивності в Європі", - зазначив Павел.