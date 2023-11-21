Надання Україні зброї Заходом досі недостатнє, РФ встигла підготуватися до контрнаступу, – президент Чехії Павел

Про це заявив президент Чехії Петр Павел на відкритті зборів командування армією в Празі, передає Denikn.

За його словами, підтримка Заходу була "недостатньо масовою та швидкою", при цьому час, витрачений на підготовку до контрнаступу, дав змогу РФ "дуже добре підготуватися" до нього.

Павел наголосив, що надання зброї "не досягає необхідного рівня".

На думку політика, самі українські військові відчувають "не лише зрозумілу втому, а й усе більше розчарування підтримкою Заходу".

"Вони відчувають, що ми їх у цьому залишаємо", — сказав президент Чехії.

Також він вказав на те, що щонайменше третина енергетичної інфраструктури України зруйнована, її "не вдалося відремонтувати до зими", що також створюватиме тиск на українців щодо подальшої стійкості та підтримки ЗСУ.