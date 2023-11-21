Надання Україні зброї Заходом досі недостатнє, РФ встигла підготуватися до контрнаступу, – президент Чехії Павел
Контрнаступ ЗСУ розвивається не так, як очікували самі українці. Надання Заходом зброї відбувається повільно і в значно менших кількостях, аніж потрібно
Про це заявив президент Чехії Петр Павел на відкритті зборів командування армією в Празі, передає Denikn.
За його словами, підтримка Заходу була "недостатньо масовою та швидкою", при цьому час, витрачений на підготовку до контрнаступу, дав змогу РФ "дуже добре підготуватися" до нього.
Павел наголосив, що надання зброї "не досягає необхідного рівня".
На думку політика, самі українські військові відчувають "не лише зрозумілу втому, а й усе більше розчарування підтримкою Заходу".
"Вони відчувають, що ми їх у цьому залишаємо", — сказав президент Чехії.
Також він вказав на те, що щонайменше третина енергетичної інфраструктури України зруйнована, її "не вдалося відремонтувати до зими", що також створюватиме тиск на українців щодо подальшої стійкості та підтримки ЗСУ.
- 1 лютого Павел заявив, що Україна заслуговує стати членом НАТО після завершення війни, адже її армія нині є найбільш досвідченою в Європі.
- Пізніше він також закликав надати Україні винищувачі, але лише після підготовки фахівців.
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