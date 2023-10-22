У НАТО стурбовані зміцненням відносин Росії та Китаю в Арктиці, - Bloomberg
Голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що Альянс занепокоєний судноплавством Китаю по Північному морському шляху РФ, а також ймовірністю, що його комерційні та наукові інтереси можуть бути передвісником військової присутності в Арктиці
Про це пише Bloobmerg.
Зазначається, що НАТО стурбоване цілями Китаю, враховуючи його дедалі тісніші зв’язки з Росією, включно зі співробітництвом у сфері енергетики та транспорту, що спричинило різке зростання постачань російської нафти до Китаю через арктичні води.
"Ми знаємо, що на борту цих кораблів є військові вчені. Вони не сказали, що не підуть туди військовими. У той час як наміри Росії в Арктиці стають все більш очевидними, «наміри Китаю щодо регіону залишаються непрозорими", - сказав Роб Бауер.
Натомість спеціальний представник Китаю у справах Арктики Гао Фен зазначив, що "напруженість в Арктиці не тільки ускладнить співпрацю, але й вплине на глобальну стабільність". За його словами, Китай та інші азійські країни відіграють важливу роль у захисті, дослідженні, розвитку та управлінні Арктикою.
Як пише видання, у тому, що розглядається як перший крок до регулярних малих контейнерних перевезень Північним морським шляхом, китайське вантажне судно використало цей шлях для тримісячної подорожі з Балтійського моря до Китаю. Водночас Україна збільшила поставки нафти до Китаю.
"Ми не можемо бути наївними і очікувати, що ці нові маршрути будуть використовуватися виключно комерційними суднами", - наголосив Бауер.
Також повідомляється, що Росія інвестувала значні кошти в арктичні авіабази та іншу інфраструктуру. Як зазначив американський адмірал, хоча бюджетні обмеження, пов’язані з війною в Україні, затримали постачання нових криголамів, її значні повітряні та військово-морські ресурси в Арктиці залишаються недоторканими.
"НАТО має бути готове до конфлікту в регіоні, враховуючи здатність Росії діяти в Арктиці. Попри це, НАТО не турбується про те, що Арктика стане гарячою точкою зараз", - підсумував Бауер.
- Напередодні The New York Times писала, що фото з російської бази в Арктиці показують, що Росія може готуватися до випробувань експериментальної міжконтинентальної балістичної ракети.
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