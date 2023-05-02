Про це він розповів в ефірі каналу "Ми – Україна".

"Ціни будуть знижуватися. Попит на валюту зменшується. Це результат, в тому числі, і тієї монетарної політики Національного банку, яка багато кому не подобалася й зараз не подобається. Це результат того, що українська енергетика, завдячуючи ефективній роботі уряду і мужності українських енергетиків, швидко відновила свої потужності. Є і зовнішні фактори: ціни на енергоносії дещо знизилися, споживчий попит не такий високий", - сказав Пишний.

Посадовець зазначив, що внаслідок повномасштабного вторгнення Росії українська економіка втратила 30%. А проте цілий комплекс факторів дає підстави вважати, що Україна увійшла в достатньо стійкий дезінфляційний тренд. Тому Національний банк переглянув свій прогноз інфляції на кінець року.

"Якщо в грудні ми прогнозували інфляцію на рівні 18,7%, то наразі на кінець року ми прогнозуємо 14,6%", - сказав голова НБУ.