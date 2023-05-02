У Нацбанку спрогнозували зниження цін
Голова НБУ Андрій Пишний повідомив, що Україна увійшла в стійкий дезінфляційний тренд, що дозволяє прогнозувати подальше зниження цін
Про це він розповів в ефірі каналу "Ми – Україна".
"Ціни будуть знижуватися. Попит на валюту зменшується. Це результат, в тому числі, і тієї монетарної політики Національного банку, яка багато кому не подобалася й зараз не подобається. Це результат того, що українська енергетика, завдячуючи ефективній роботі уряду і мужності українських енергетиків, швидко відновила свої потужності. Є і зовнішні фактори: ціни на енергоносії дещо знизилися, споживчий попит не такий високий", - сказав Пишний.
Посадовець зазначив, що внаслідок повномасштабного вторгнення Росії українська економіка втратила 30%. А проте цілий комплекс факторів дає підстави вважати, що Україна увійшла в достатньо стійкий дезінфляційний тренд. Тому Національний банк переглянув свій прогноз інфляції на кінець року.
"Якщо в грудні ми прогнозували інфляцію на рівні 18,7%, то наразі на кінець року ми прогнозуємо 14,6%", - сказав голова НБУ.
- Національний банк прогнозує зростання ВВП України у 2023 році на 2,0%, а розмір міжнародних резервів країни до кінця 2023 року бачить на рівні $34,5 млрд.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.39
Купівля 37.39Продаж 38
-
EUR
Купівля 40.89Продаж 41.77
- Актуальне
- Важливе