Нацбанк покращив прогноз щодо економіки України на 2023 рік та розміру міжнародних резервів
Національний банк прогнозує зростання ВВП України у 2023 році на 2,0%, а розмір міжнародних резервів країни до кінця 2023 року бачить на рівні $34,5 млрд
Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, передає пресслужба регулятора.
"З огляду на швидке відновлення енергетичної системи, а також м'яку фіскальну політику прогноз економічного зростання у 2023 році поліпшено з 0,3% до 2,0%", - зауважив він.
За реалізації припущень про безпекову ситуацію суттєвих дефіцитів електроенергії надалі не передбачається, за винятком локальних та ситуативних дефіцитів у другому півріччі. Водночас збільшення видатків бюджету на тлі значних обсягів міжнародної фінансової допомоги підтримає економічну активність та споживання, наголосив Пишний.
Згідно з оновленим прогнозом, у 2024 році економіка зросте на 4,3% (раніше прогнозувалося зростання на 4,1%). У 2025 році зростання ВВП становитиме 6,4% (попередній прогноз - 6,4%).
"Так, деокупація територій і повноцінне відкриття чорноморських портів дадуть змогу поступово збільшити промислове виробництво та наростити врожаї. Крім того, очікується розширення внутрішнього попиту завдяки поверненню частини вимушених мігрантів", - йдеться у повідомленні.
Також НБУ прогнозує розмір міжнародних резервів України до кінця 2023 року на рівні 34,5 млрд доларів. Це вище, ніж січневий прогноз (27,0 млрд доларів).
Згідно з оновленим прогнозом, у 2024 році резерви зростуть до 36,1 млрд доларів (раніше очікувалося 31,0 млрд доларів). У 2025 році резерви становитимуть 37,1 млрд доларів (попередній прогноз - 34,6 млрд доларів).
- Раніше у МВФ заявили про зростання ризиків для фінансової стабільності на тлі пандемії та війни РФ проти України. Згодом Україна отримала від МВФ перший транш розміром близько 2,7 млрд доларів у рамках нової програми розширеного фінансування.
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