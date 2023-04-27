Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, передає пресслужба регулятора.

"З огляду на швидке відновлення енергетичної системи, а також м'яку фіскальну політику прогноз економічного зростання у 2023 році поліпшено з 0,3% до 2,0%", - зауважив він.

За реалізації припущень про безпекову ситуацію суттєвих дефіцитів електроенергії надалі не передбачається, за винятком локальних та ситуативних дефіцитів у другому півріччі. Водночас збільшення видатків бюджету на тлі значних обсягів міжнародної фінансової допомоги підтримає економічну активність та споживання, наголосив Пишний.

Згідно з оновленим прогнозом, у 2024 році економіка зросте на 4,3% (раніше прогнозувалося зростання на 4,1%). У 2025 році зростання ВВП становитиме 6,4% (попередній прогноз - 6,4%).

"Так, деокупація територій і повноцінне відкриття чорноморських портів дадуть змогу поступово збільшити промислове виробництво та наростити врожаї. Крім того, очікується розширення внутрішнього попиту завдяки поверненню частини вимушених мігрантів", - йдеться у повідомленні.

Також НБУ прогнозує розмір міжнародних резервів України до кінця 2023 року на рівні 34,5 млрд доларів. Це вище, ніж січневий прогноз (27,0 млрд доларів).

Згідно з оновленим прогнозом, у 2024 році резерви зростуть до 36,1 млрд доларів (раніше очікувалося 31,0 млрд доларів). У 2025 році резерви становитимуть 37,1 млрд доларів (попередній прогноз - 34,6 млрд доларів).