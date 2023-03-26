Про це поінформували Reuters.

Зазначається, що директор-розпорядник МВФ підтвердила свою думку, що 2023 рік буде ще одним складним роком, коли глобальне зростання сповільниться до рівня нижче 3% через наслідки пандемії, війну в Україні та посилення монетарної політики.

На Китайському форумі розвитку вона заявила, що навіть за умови кращого прогнозу на 2024 рік, глобальне зростання залишатиметься значно нижчим за історичний середній показник у 3,8%, а загальні перспективи залишаються слабкими.