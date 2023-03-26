У МВФ заявили про зріст ризиків для фінансової стабільності на тлі пандемії та війни РФ проти України
Голова Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила, що ризики для фінансової стабільності зросли, і закликала уряди країн до подальшої пильності
Про це поінформували Reuters.
Зазначається, що директор-розпорядник МВФ підтвердила свою думку, що 2023 рік буде ще одним складним роком, коли глобальне зростання сповільниться до рівня нижче 3% через наслідки пандемії, війну в Україні та посилення монетарної політики.
На Китайському форумі розвитку вона заявила, що навіть за умови кращого прогнозу на 2024 рік, глобальне зростання залишатиметься значно нижчим за історичний середній показник у 3,8%, а загальні перспективи залишаються слабкими.
- Нагадаємо, держави G7, погодилися на відстрочку виплат за наданими Україні кредитами до 2027 року, коли завершується чинна програма МВФ.
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