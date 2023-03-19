У навчальному центрі на Чернігівщині загинули чотири військовослужбовці

Про це повідомили на офіційній фейсбук-сторінці навчального центру.

"Вчора, 18 березня, сталася надзвичайна подія, внаслідок якої загинуло 4 військовослужбовці", - ідеться в повідомленні.

Наголошують, що вже розпочато розслідування. Наразі встановлюють причини та обставини загибелі військових.

"Від імені командування та особового складу висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким наших загиблих побратимів", - зазначили в навчальному центрі.