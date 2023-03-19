У навчальному центрі на Чернігівщині загинули чотири військовослужбовці
У суботу, 18 березня, у 169-му навчальному центрі "Десна" імені князя Ярослава Мудрого на Чернігівщині загинули чотири військовослужбовці
Про це повідомили на офіційній фейсбук-сторінці навчального центру.
"Вчора, 18 березня, сталася надзвичайна подія, внаслідок якої загинуло 4 військовослужбовці", - ідеться в повідомленні.
Наголошують, що вже розпочато розслідування. Наразі встановлюють причини та обставини загибелі військових.
"Від імені командування та особового складу висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким наших загиблих побратимів", - зазначили в навчальному центрі.
- Уранці 17 березня у Чернігівській області трактор наїхав на ворожу міну, внаслідок чого водій дістав поранення.
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