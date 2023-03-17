На Чернігівщині трактор наїхав на міну: водія поранено

Про це повідомила пресслужба ОК "Північ".

"Близько 11:00 сьогодні стало відомо про підрив транспортного засобу в Чернігівському районі. Цивільний трактор ЮМЗ з‘їхав з дороги на узбіччя і наїхав на, ймовірно, танкову міну (ТМ-72). Внаслідок події водій трактора отримав поранення", - йдеться в повідомленні.

Відкрито провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни.

Людям порадили уникати пересування дорогами, які можуть бути заміновані.