На Чернігівщині трактор наїхав на міну: водія поранено
Уранці 17 березня у Чернігівській області трактор наїхав на ворожу міну, внаслідок чого водій дістав поранення
Про це повідомила пресслужба ОК "Північ".
"Близько 11:00 сьогодні стало відомо про підрив транспортного засобу в Чернігівському районі. Цивільний трактор ЮМЗ з‘їхав з дороги на узбіччя і наїхав на, ймовірно, танкову міну (ТМ-72). Внаслідок події водій трактора отримав поранення", - йдеться в повідомленні.
Відкрито провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни.
Людям порадили уникати пересування дорогами, які можуть бути заміновані.
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