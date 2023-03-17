Збирав дрова: на Херсонщині на російській міні підірвався чоловік, він у важкому стані
У Калинівській громаді на Херсонщині на російській міні підірвався 57-річний чоловік, який збирав дрова. Його у важкому стані доставили до лікарні
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
"У селі Мала Сейдеминуха Калинівської громади 57-річний чоловік збирав дрова, як раптом наступив на міну, залишену російськими окупантами. Через вибух потерпілий залишився без частини лівої ноги, також в нього осколкові поранення правої гомілки", - йдеться в повідомленні.
"У тяжкому стані бригада швидкої доставила пораненого до найближчого медзакладу. Нині лікарі борються за його життя", - додали в ОВА.
Там закликали громадян не чіпати невідомі предмети.
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