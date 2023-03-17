Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

"У селі Мала Сейдеминуха Калинівської громади 57-річний чоловік збирав дрова, як раптом наступив на міну, залишену російськими окупантами. Через вибух потерпілий залишився без частини лівої ноги, також в нього осколкові поранення правої гомілки", - йдеться в повідомленні.

"У тяжкому стані бригада швидкої доставила пораненого до найближчого медзакладу. Нині лікарі борються за його життя", - додали в ОВА.

Там закликали громадян не чіпати невідомі предмети.