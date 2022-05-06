У небі над Одещиною ЗСУ збили російський безпілотник

Про це в телеграмі повідомила міськрада Білгород-Дністровського.

"Уточнюємо інформацію, наша ППО збила безпілотник над територією міста", - ідеться в заяві.

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук зауважив, що ніч на 6 травня на Одещині минула без обстрілів. ЗСУ поступово звільняють населені пункти на Херсонському й Миколаївському напрямках.

Росіяни продовжують блокувати українські порти в Чорному морі та перешкоджати цивільному судноплавству. Також окупанти посилюють роботу ІПСО, нагнітають паніку серед українців.

3 травня по місту Арциз на Одещині російські військові завдали ракетного удару.

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