По місту Арциз на Одещині російські військові завдали ракетного удару, - мер
Міський голова Арцизу Одеської області Сергій Парпуланський повідомив про ракетний удар по місту
Про це він написав у facebook.
"Недобрий вечір від російських тварин - ракетний удар. Зберігайте спокій та дотримуйтесь правил поведінки під час сигналу повітряна тривога", - зазначив Парпуланський.
- Раніше оперативне командування "Південь" повідомило, що протиповітряна оборона збила три російські ракети в Одеській області.
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