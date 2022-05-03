По місту Арциз на Одещині російські військові завдали ракетного удару, - мер

Про це він написав у facebook.



"Недобрий вечір від російських тварин - ракетний удар. Зберігайте спокій та дотримуйтесь правил поведінки під час сигналу повітряна тривога", - зазначив Парпуланський.

Раніше оперативне командування "Південь" повідомило, що протиповітряна оборона збила три російські ракети в Одеській області.