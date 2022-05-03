Росія обстріляла з Каспійського моря Кіровоградщину, є загиблі та поранені, - ОК "Південь"
Росія завдала ракетний удар по Кіровоградській області з Каспійського напрямку
Про це повідомили у оперативному командуванні "Південь".
"Ворогом здійснено черговий ракетний удар по кільком регіонам України. На південному напрямі, в зоні нашої відповідальності, це, зокрема Одещина і Кіровоградщина", - йдеться в повідомленні.
Там зазначили, що двома випущеними з Каспійського напрямку ракетами пошкоджено залізничну інфраструктури Кіровоградщині. є загиблі та поранені.
"Ще три ракети, спрямовані на Одещину, збиті силами ППО", - заявили військові.
- Раніше стало відомо, що окупанти випустили ракету в Долинську громаду Кіровоградської області.
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