Росія обстріляла з Каспійського моря Кіровоградщину, є загиблі та поранені, - ОК "Південь"

Про це повідомили у оперативному командуванні "Південь".



"Ворогом здійснено черговий ракетний удар по кільком регіонам України. На південному напрямі, в зоні нашої відповідальності, це, зокрема Одещина і Кіровоградщина", - йдеться в повідомленні.



Там зазначили, що двома випущеними з Каспійського напрямку ракетами пошкоджено залізничну інфраструктури Кіровоградщині. є загиблі та поранені.



"Ще три ракети, спрямовані на Одещину, збиті силами ППО", - заявили військові.

Раніше стало відомо, що окупанти випустили ракету в Долинську громаду Кіровоградської області.