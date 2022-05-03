Росія завдала ракетного удару по громаді на Кіровоградщині

Про це повідомив голова Долинської територіальної громади Кіровоградської області Євген Звіздовський у Facebook.



"Маємо приліт ракети на території громади! Фото не виставляти! Без паніки", - написав він.

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