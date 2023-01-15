У Непалі розбився літак з 72 людьми на борту, щонайменше 40 загиблих
У Непалі на злітно-посадковій смузі аеропорту Покхара зазнав катастрофи літак з 68 пасажирами та 4 членами екіпажу на борту, щонайменше 40 людей загинуло
Про це повідомляє Reuters.
Літак авіакомпанії Yeti Airlines, на якому перебувало 72 особи, зазнав аварії на злітно-посадковій смузі міжнародного аеропорту Покхара. На місці аварії почалася пожежа.
На борту перебували 68 пасажирів та 4 члени екіпажу. Представник авіаційної влади Непалу заявив, що загинуло щонайменше 40 людей.
Катастрофа сталася під час зльоту. Аварії зазнав літак АTR 72. Рятувальні роботи на місці продовжуються. Аеропорт Покхара тимчасово призупинив роботу.
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