У Нідерландах круїзний лайнер використовуватимуть як притулок для українських біженців
Вимушено переселених людей з України у Роттердамі зможуть прихистити у плавучому готелі. На круїзному лайнері Holland America Line планують розмістити до 1500 українських біженців
Про це пише The Washington Post.
Круїзна компанія погодилася надавати тимчасовим мешканцям триразове гаряче харчування, окремі кімнати, послуги прибирання, фітнес-центр та доступ до інтернету. На борту корабля буде близько 650 членів екіпажу.
Holland America заявила, що її вклад є частиною зобов’язання Нідерландів прийняти 50 000 біженців, які рятуються від нападу Росії.
"Ми знаходимося в унікальному становищі, щоб задовольнити негайну потребу в їжі та житлі, тому ми вважаємо, що дуже важливо працювати з містом Роттердам і зафрахтувати це судно (підписати угоду про наймання судна)", – сказав президент Holland America Line Гас Анторча.
- Нагадаємо, у Франції також перетворять туристичний пором на готель для біженців.
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