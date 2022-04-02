У Нідерландах круїзний лайнер використовуватимуть як притулок для українських біженців

Про це пише The Washington Post.



Круїзна компанія погодилася надавати тимчасовим мешканцям триразове гаряче харчування, окремі кімнати, послуги прибирання, фітнес-центр та доступ до інтернету. На борту корабля буде близько 650 членів екіпажу.



Holland America заявила, що її вклад є частиною зобов’язання Нідерландів прийняти 50 000 біженців, які рятуються від нападу Росії.



"Ми знаходимося в унікальному становищі, щоб задовольнити негайну потребу в їжі та житлі, тому ми вважаємо, що дуже важливо працювати з містом Роттердам і зафрахтувати це судно (підписати угоду про наймання судна)", – сказав президент Holland America Line Гас Анторча.

Нагадаємо, у Франції також перетворять туристичний пором на готель для біженців.