У Нідерландах поліція з водометами розігнала кліматичних активістів: 2400 людей затримали

Про це пише Reuters.

Зазначається, що активісти заблокували шосе, адже вимагали припинити державні субсидії для промисловості викопного палива.

Понад 10 000 людей пройшли маршем по шосе A12 до Гааги, ігноруючи попередження влади не блокувати головну транспортну артерію, до резиденції голландського уряду.

Поліція заявила, що затримала близько 2400 протестувальників, у тому числі неповнолітніх. Повідомлень про постраждалих наразі немає.

Соціально-політичний рух Extinction Rebellion, що організував акцію, заявив, що продовжить проводити акції протесту, доки уряд Нідерландів не припинить використовувати державні кошти для субсидування нафтової та газової промисловості.

"Море піднімається, і ми теж", - скандував натовп, серед якого були діти та люди похилого віку.