Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ У Нідерландах поліція з водометами розігнала кліматичних активістів: 2400 людей затримали

У Нідерландах поліція з водометами розігнала кліматичних активістів: 2400 людей затримали

10 вересня, 2023 неділя
14:19
Світ Нідерланди

Поблизу Гааги у Нідерландах тисячі кліматичних активістів вийшли на акцію і заблокували важливу трасу. Поліція розігнала їх, використавши водомет, та затримала близько 2400 людей

Про це пише Reuters.

Зазначається, що активісти заблокували шосе, адже вимагали припинити державні субсидії для промисловості викопного палива.

Понад 10 000 людей пройшли маршем по шосе A12 до Гааги, ігноруючи попередження влади не блокувати головну транспортну артерію, до резиденції голландського уряду.

Поліція заявила, що затримала близько 2400 протестувальників, у тому числі неповнолітніх. Повідомлень про постраждалих наразі немає.

Соціально-політичний рух Extinction Rebellion, що організував акцію, заявив, що продовжить проводити акції протесту, доки уряд Нідерландів не припинить використовувати державні кошти для субсидування нафтової та газової промисловості.

"Море піднімається, і ми теж", - скандував натовп, серед якого були діти та люди похилого віку.

  • У травні кліматичні активісти з Італії вийшли на протест топлес і заблокували рух на жвавій вулиці в центрі Рима на знак протесту проти кліматичної політики уряду країни.

Нідерланди
клімат
акції протестів
Читайте також:
бавовна у Сімферополі
9 вересня, 2023 субота
В окупованому Сімферополі горіла військова частина, у Феодосії помітили густий дим
Удар російського безпілотника по Києву
10 вересня, 2023 неділя
У Києві уламки "шахеда" влучили у квартиру багатоповерхівки. РФ обстріляла Україну безпілотниками. Хронологія подій
війна в Україні
9 вересня, 2023 субота
Політолог Морозов зазначив три обставини, які визначають контури майбутнього ходу війни
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.42
    Купівля 37.42
    Продаж 38.19
  • EUR
    Купівля 40.22
    Продаж 41.24
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
10 вересня
14:53
Оновлено
Ракетний комплекс "Іскандер"
У ГУР розповіли, скільки пускових установок "Іскандер" тримає РФ біля українського кордону
14:52
Британія траур
У Британії заарештували двох чоловіків, що шпигували за парламентом в інтересах Китаю, - The Guardian
14:48
Ексклюзив
КНДР, Північна Корея
КНДР не буде постачати зброю Росії не узгодивши це з Китаєм, - військово-політичний оглядач Коваленко
14:46
На Донеччині росіяни обстріляли авто з волонтерами: загинули громадяни Іспанії та Канади
14:22
російські автомобільні номери
Єврокомісія заборонила росіянам в'їжджати до ЄС на власних автомобілях з особистими смартфонами і ноутбуками, - росЗМІ
14:03
Оновлено
Румунія
Румунія викликає тимчасового повіреного у справах Росії через уламки безпілотника
14:01
Харківщина обстріл
Через повномасштабне вторгнення понад 150 тисяч харків'ян лишились без даху над головою
14:01
OPINION
Юрій Богданов
ООН і геноцид
13:48
Відбудова України: допомога від Південної Кореї збільшиться до $2,3 млрд
13:29
Хакери привітали росіян з Днем танкіста
Хакери розмістили на російських сайтах інформацію про реальну кількість знищених танків
13:26
Окупанти в Мелітополі встановили вишки для прослуховування мешканців
Окупанти в Мелітополі встановили вишки для прослуховування мешканців
13:16
Острів Зміїний
Армія Росії вночі скинула авіабомби у напрямку острова Зміїний
12:55
Суїцид
У МОЗ пояснили, як розпізнати суїцидальну поведінку і допомогти людині
12:53
Тімоті Снайдер
"Путін говорив відверто нацистські речі": американський історик Тімоті Снайдер про ідеологію РФ
12:21
Ексклюзив
Микола Маломуж
"Ми повинні формувати потужну систему ППО": генерал Маломуж про розгортання Росією нового етапу війни
12:02
OPINION
Петро Олещук
Путін видає себе за жертву і в "зерновій угоді"
11:57
Вчені намагаються дослідити, чи усвідомлює себе ChatGPT
11:48
Огляд
міжнародний огляд
У США посилюється критика допомоги Україні, двозначні підсумки G20. Акценти світових ЗМІ 10 вересня
11:45
міна, розмінування
План розмінування сільгоспземель: 470 тис. га родючих ґрунтів підлягають обстеженню
11:31
Генерал Марк Міллі
Контрнаступ ЗСУ триватиме ще 30-45 днів до настання поганої погоди, - генерал армії США
11:22
В Італії завершився 80-й Венеційській кінофестиваль: журі визначило переможців
11:09
ЗСУ
Сили оборони просунулися ще на 1,5 км поблизу Роботиного Запорізької області
10:38
Річка Кальчик
Косівщинське водосховище на Сумщині може зникнути через забруднення і скид неочищених стічних вод - голова Сумської ОВА
10:35
Зеленський провів переговори з президентом Бразилії
Лула да Сілва запропонував Зеленському і Путіну сісти за стіл переговорів на Генасамблеї ООН
10:19
російська армія, мобілізація
РФ формує підрозділи волонтерів на кордоні з Естонією через брак професійних військових, - британська розвідка
10:14
Ексклюзив
російські військові окупанти
"Це тотальний абсурд, який робиться для внутрішньої російської картинки": депутат Запорізької обласної ради про псевдовибори на ТОТ
10:05
Оновлено
Удар російського безпілотника по Києву
У Києві уламки "шахеда" влучили у квартиру багатоповерхівки. РФ обстріляла Україну безпілотниками. Хронологія подій
10:01
OPINION
Ігор Попов
Для проведення поствоєнних виборів нам потрібні інноваційні рішення
09:51
Оновлено
безпілотник, дрон
Росіяни заявили про атаку дронів на Крим та Брянську область РФ
09:38
Джастін Трюдо
"Путін не перемалює карту, як йому захочеться": прем'єр Канади засудив псевдовибори на ТОТ
09:16
Путін Гаага
Президент Бразилії заявив, що Путіна не заарештують під час зустрічі G20 у 2024 році
09:09
Інтерв’ю
Путін
Поки Путін в Кремлі – війна буде продовжуватися, він не в змозі її зупинити, - викладач Карлового університету Морозов
08:57
Атака дронів на Київ, Shahed, шахеди, ППО
Нічна атака РФ на Київщину: сили ППО знищили 26 безпілотників
08:46
обстрілял Херсонщини
Росіяни атакували Херсон: є постраждала та руйнування
08:40
Оновлено
землетрус в Марокко
У Марокко стався сильний землетрус: загинули понад 2000 людей та зруйновані будівлі
08:31
Кирило Буданов
Контрнаступ України триватиме і з настанням холодів, - Буданов
08:04
Інфографіка
ЗСУ
Російська армія втратила в Україні за добу 490 військових, 10 танків і засіб ППО
08:02
OPINION
Орест Сохар
Потопельник хапається за соломинку, Путін — за Кіма
07:54
ЗСУ наступ
ISW назвав напрямки, на яких вдалося просунутися Силам оборони
01:09
Інфографіка
Україна - Англія
Відбір на Євро-2024: який вигляд має турнірна таблиця групи збірної України після 5-го туру
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV