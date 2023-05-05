Кліматичні активісти топлес вийшли на протест і заблокували рух у центрі Рима
Кліматичні активісти у четвер, 4 травня, вийшли на протест топлес і заблокували рух на жвавій вулиці в центрі Рима на знак протесту проти кліматичної політики італійського уряду
Про це повідомляє Reuters.
Шестеро активістів організували топлес-протест після того, як проливні дощі в Італії забрали життя двох людей. У такий спосіб група Ultima Generazione (Останнє покоління) вирішила змінити тактику протестів після того, як влада Рима запровадила штрафи проти протестувальників, мішенями яких ставали пам’ятники й об’єкти спадщини.
Last Generation опублікував кадри, на яких видно невелику групу активістів, які, поєднані ланцюгами, стоять на колінах на пішохідному переході в Римі та знімають із себе топи. За кілька хвилин у протест втрутилася поліція та забрала його учасників з дороги.
"Наша громадянська непокора є неприкритою, але природною. Навпаки, оголеність некомпетентності, зарозумілості та бездіяльності уряду є непристойною. Оголені груди на вулицях - щоб засудити непристойність уряду, який продовжує незворушно спостерігати, як його громадяни гинуть від екстремальних погодних явищ, і підживлює їх, безсовісно субсидуючи промисловість викопних копалин", - йдеться в заяві руху.
Раніше група закидала фарбою міланський оперний театр Ла Скала та штаб-квартиру державного кредитора CDP, а також облила супом картину Ван Гога в Римі та борошном автомобіль у Мілані, прикрашений Енді Ворхолом.
Як повідомляє Між 2022 і 2023 роками в Римі поліцейське управління вжило вже 58 таких заходів проти учасників екологічного руху.
- 14 жовтня 2022 року екоактивісти групи Just Stop Oil облили томатним супом картину Вінсента Ван Гога "Соняшники" в Національній галереї в Лондоні. А 23 жовтня у музеї Барберіні в Німеччині активісти руху Letzte Generation облили картину "Копиця сіна" імпресіоніста Клода Моне, а потім приклеїли свої долоні до стіни біля витвору мистецтва.
- Активісти кампанії Just Stop Oil в понеділок, 24 жовтня, кинули шоколадний торт у воскову статую короля Чарльза ІІІ у лондонському музеї мадам Тюссо. А 30 жовтня двоє активісток німецького кліматичного руху "Letzte Generation" приклеїлися до металевої конструкції, яка утримує скелет динозавра віком 66 мільйонів років у Музеї природознавства Берліна.
- 5 листопада чотири італійські екопротестувальниці в Римі залили гороховим супом картину Ван Гога "Сіяч". Того самого дня в мадридському музеї Прадо кліматичні активісти приклеїли себе до рамок двох картин іспанського майстра Франсіско де Гойї, що стало останньою акцією з низки протестів, спрямованих проти творів мистецтва по всій Європі.
- 25 грудня повідомлялося, що німецька поліція заявила, що запобігла планам кліматичних активістів організації "Letzten Generation" зірвати телевізійну різдвяну службу.
- 28 січня у Нідерландах сотні кліматичних активістів перекрили одну з головних доріг до Гааги на знак протесту проти витрачання мільярдів у Нідерландах на субсидії для виробників викопного палива.
- А днями екоактивісти подали до суду на Офіс цивільної авіації США: хочуть позбавити SpaceX ліцензії через пуск ракети
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