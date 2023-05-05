Кліматичні активісти топлес вийшли на протест і заблокували рух у центрі Рима

Про це повідомляє Reuters.

Шестеро активістів організували топлес-протест після того, як проливні дощі в Італії забрали життя двох людей. У такий спосіб група Ultima Generazione (Останнє покоління) вирішила змінити тактику протестів після того, як влада Рима запровадила штрафи проти протестувальників, мішенями яких ставали пам’ятники й об’єкти спадщини.

Last Generation опублікував кадри, на яких видно невелику групу активістів, які, поєднані ланцюгами, стоять на колінах на пішохідному переході в Римі та знімають із себе топи. За кілька хвилин у протест втрутилася поліція та забрала його учасників з дороги.

"Наша громадянська непокора є неприкритою, але природною. Навпаки, оголеність некомпетентності, зарозумілості та бездіяльності уряду є непристойною. Оголені груди на вулицях - щоб засудити непристойність уряду, який продовжує незворушно спостерігати, як його громадяни гинуть від екстремальних погодних явищ, і підживлює їх, безсовісно субсидуючи промисловість викопних копалин", - йдеться в заяві руху.

Раніше група закидала фарбою міланський оперний театр Ла Скала та штаб-квартиру державного кредитора CDP, а також облила супом картину Ван Гога в Римі та борошном автомобіль у Мілані, прикрашений Енді Ворхолом.

Як повідомляє Між 2022 і 2023 роками в Римі поліцейське управління вжило вже 58 таких заходів проти учасників екологічного руху.