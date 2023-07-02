"Лука - терорист!" У Нідерландах розбили вікна у посольстві Білорусі
В ніч з суботи на неділю, 2 липня, посольство Білорусі в Гаазі зазнало пошкоджень: у будівлі розбили вікна, а стіни розписали написами
Про це повідомляє видання Omroep West.
На опублікованих фотографіях видно червоно-чорні написи, в тому числі напис: "Лука терорист". Крім того, є написи, залишені кирилицею, зокрема, "Живе Білорусь". Також видно, що у будівлі розбито три вікна.
Наразі правоохоронці проводять розслідування, з приміщення вилучені сліди. За підозрою у нападі на посольство затримали 31-річного чоловіка.
Депутат від D66 Сьорд Сьордсма засудив напад на посольство.
"Як би справедливо ви не гнівалися на режим Білорусі, Росії чи інших країн, не нападайте на їхні посольства або резиденції", – написав.
За словами Сьордсма, це посилює незахищеність голландських дипломатів за кордоном. "Ви нікому не допомагаєте і робите наших дипломатів у цих країнах більш вразливими", – додав він.
- 25 червня посольство України в Ізраїлі розкритикувало Єрусалим за проросійську позицію та закликало до підтримки України та глобального демократичного порядку.
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