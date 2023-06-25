Посольство України в Ізраїлі розкритикувало Єрусалим за проросійську позицію

Про це ідеться в дописі посольства України в Ізраїлі у твіттері.

"Посольство України в Ізраїлі з жалем констатує, що нинішній ізраїльський уряд обрав шлях тісної співпраці з Російською Федерацією", - ідеться в повідомленні.

У посольстві зазначили, що це підтверджує низка суперечливих подій, що відбулися на початку 2023 року. Водночас це підвтерджує і майже повна відсутність гуманітарної допомоги Україні. Так у повідомленні згадують візит делегації МЗС Ізарїлю в Україну в лютому цього року та низку інтерв'ю прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу ізраїльським ЗМІ, зокрема Jerusalem Post минулого тижня.

За словами посольства, усі відповідні заяви ізраїльського прем'єра були зроблені задля виправдання бездіяльності країни щодо надання України оборонної допомоги впродовж останніх півтора року.

"Спочатку аргументи на цю користь зводилися до особливих відносин Ізраїлю з Росією щодо сирійського питання, а також до вразливості єврейської громади в Російській Федерації. Проте в останньому інтерв’ю були наведені абсолютно вигадані та спекулятивні аргументи, нібито західна зброя передається з поля бою в Україні режимам в Ірані та Сирії", - ідеться в повідомленні.

Також посольство України нагадало, що ізраїльскій уряд успішно провів два раунди політичних переговорів на високому рівні з МЗС РФ і домовився про відкриття ще одного російського посольства в Єрусалимі, що було визначено МЗС Ізраїлю як "політичне досягнення".

"Варто також відзначити відверту зневагу до моральних кордонів, продемонстровану багатьма високопосадовцями Ізраїлю, які минулого тижня відвідали дипломатичний прийом, організований посольством Росії в Єрусалимі. Крім того, Міністерство закордонних справ Ізраїлю зберігає обурливе мовчання щодо антисемітських заяв, які регулярно роблять Путін та його люди", - наголосили в посольстві.

Крім того, у повідомленні наголошують на тому, що Ізраїль не запроваджує жодних санкцій проти РФ і навпаки збільшив двосторонню торгівлю з країною-терористом. Також керівництво Ізраїлю продовжує наголошувати на своєму нейтралітеті та налагоджує зв'язки з Росією.

"На жаль, уряд Ізраїлю мало зважає на думку власної громадськості, а також ігнорує єврейство діаспори, яке однозначно підтримує Україну та її боротьбу з російсько-терористичною державою. Ми закликаємо уряд Ізраїлю змінити свою позицію, підтримати Україну заходами захисту, підтримати вибори та глобальний демократичний порядок. Ми очікуємо, що Ізраїль буде на правильному боці історії!" - підсумували в посольстві.