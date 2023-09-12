У Нідерландах повернули картину Ван Гога, викрадену у 2020 році
У Нідерландах повідомили про віднайдення картини Вінсента Ван Гога, яку викрали з нідерландського музею у 2020 році під час карантину через пандемію COVID-19
"Картина постраждала, але – на перший погляд – вона в хорошому стані", – заявили в музеї. Там додали, що зараз твір мистецтва перебуває в Амстердамському музеї Ван Гога і його повернення займе кілька тижнів або місяців.
У музеї також зазначили, що Артур Бранд, відомий нідерландський артдетектив, відіграв ключову роль у всьому процесі. Сам Бранд також повідомив про свою участь у пошуках картини.
"Вінсент Ван Гог повернувся! У тісній співпраці з нідерландською поліцією мені вдалося повернути "Весняний сад" Ван Гога", – написав він у Twitter.
Викрадача цієї картини було затримано, і суд засудив його до восьми років ув’язнення.
Картина, датована 1884 роком, була викрадена у місті Ларен з музею "Зінгер", де вона перебувала на виставці. Крадіжка сталася під час багатотижневих карантинних обмежень по всьому світу через пандемію COVID-19.
Тоді нідерландська поліція оприлюднила відео з камер спостереження, на якому видно, як 30 березня злодії увірвалися до музею, розбивши скляні двері, щоб викрасти картину.
- Раніше повідомлялося, що причиною смерті Ван Гога ймовірно було вбивство. До такого висновку дійшов американський дослідник.
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