У Нігері випустили серію марок, присвячених Україні та українським героям
Республіка Нігер випустила серію поштових марок власного виробництва, присвячених Україні та українським військовим
Про це йдеться на сторінці урядової організації Study in Ukraine.
"На одній марці зображено крупним планом, як загоряється російський корабель. Також там бачимо український ракетний комплекс "Нептун" і прикордонника з острова Зміїний. Другу марку, яку випустили в Республіці Нігер, присвятили Президенту України Володимиру Зеленському та нашим героям – льотчикам Військово-Повітряних Сил України Степану Тарабалці та Олександру Оксанченку", - йдеться у повідомленні.
- Відзначимо, що вже більше десяти країн світу створили марки, присвячені Україні. Серед них ЦАР, Литва, Латвія, Естонія, Польща, Люксембург, Хорватія, Канада, Австрія, а у Сьєрра-Леоне їх випущено аж 19 різновидів.
- Напередодні "українська" марка вийшла й у Іспанії.
- В Україні в Україні вже створено дві марки на тему останніх подій війни з Росією. Їх продаж супроводжує небувалий ажіотаж та рекордний попит.
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