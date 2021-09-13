У Нігерії із тюрми втекли майже 250 в'язнів
У Нігерії внаслідок збройного нападу на в’язницю втекли щонайменше 240 в’язнів
Про це повідомляє Channels Television.
Як зазначається, напад стався на Центр утримання середньої безпеки у місті Кабба, штат Когі. Особи нападників досі не встановлені.
Нападники атакували в’язницю в неділю, 12 вересня, опівночі. Вони розпочали стрілянину з охороною закладу. На момент нападу у в’язниці утримувалися 294 особи, з яких 240 втекли.
Наразі триває операція з пошуку втікачів, інцидент розслідують правоохоронці.
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