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Головна Світ У Нігерії із тюрми втекли майже 250 в'язнів

У Нігерії із тюрми втекли майже 250 в'язнів

13 вересня, 2021 понедiлок
21:40

У Нігерії внаслідок збройного нападу на в’язницю втекли щонайменше 240 в’язнів

Про це повідомляє Channels Television.

Як зазначається, напад стався на Центр утримання середньої безпеки у місті Кабба, штат Когі. Особи нападників досі не встановлені.

Нападники атакували в’язницю в неділю, 12 вересня, опівночі. Вони розпочали стрілянину з охороною закладу. На момент нападу у в’язниці утримувалися 294 особи, з яких 240 втекли.

Наразі триває операція з пошуку втікачів, інцидент розслідують правоохоронці.

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Нігерія
втеча
в'язниці
в'язень
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