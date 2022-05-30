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У Нігерії зафіксували смерть від мавпячої віспи

30 травня, 2022 понедiлок
17:53
Здоров'я мавпяча віспа

У Нігерії зафіксовано першу смерть від віспи мавп в 2022 році

Про це повідомляє AP з посиланням на Нігерійський центр контролю та профілактики захворювань.

Центр оголосив, що в 2022 році він підтвердив 21 випадок віспи.

"Смерть була зареєстрована у 40-річного пацієнта, який мав супутню патологію та отримував імуносупресивні препарати", – повідомили там.

У Нігерії не було спалаху віспи мавп з вересня 2017 року, але там бувають одиничні випадки хвороби.

  • Бельгія першою в Європі впровадила обов'язковий карантин для хворих на мавпячу віспу.
  • Згодом мавпяча віспа дісталася до Латинської Америки: пацієнт привіз хворобу з Європи.
  • Наразі у ВООЗ вважають, що боротьба зі спалахом мавпячої віспи не потребує масової вакцинації.
  • Міністерство охорони здоров'я вважає низькими шанси поширення​ мавпячої віспи на території України, оскільки через неї не пролягає транзит до країн Африки.
  • Проте компанія Moderna тестує потенційні вакцини проти віспи мавп на етапі доклінічних випробувань. А Євросоюз працює над механізмом закупівлі вакцин і ліків проти мавпячої віспи.
  • ВООЗ наразі оцінює ризик поширення віспи мавп на глобальному рівні як "помірний".

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Медицина
смерть
Нігерія
Африка
Мавпяча віспа
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