У Нігерії зафіксували смерть від мавпячої віспи

Про це повідомляє AP з посиланням на Нігерійський центр контролю та профілактики захворювань.

Центр оголосив, що в 2022 році він підтвердив 21 випадок віспи.

"Смерть була зареєстрована у 40-річного пацієнта, який мав супутню патологію та отримував імуносупресивні препарати", – повідомили там.

У Нігерії не було спалаху віспи мавп з вересня 2017 року, але там бувають одиничні випадки хвороби.

Бельгія першою в Європі впровадила обов'язковий карантин для хворих на мавпячу віспу.

Згодом мавпяча віспа дісталася до Латинської Америки: пацієнт привіз хворобу з Європи.

Наразі у ВООЗ вважають, що боротьба зі спалахом мавпячої віспи не потребує масової вакцинації.

Міністерство охорони здоров'я вважає низькими шанси поширення​ мавпячої віспи на території України, оскільки через неї не пролягає транзит до країн Африки.

Проте компанія Moderna тестує потенційні вакцини проти віспи мавп на етапі доклінічних випробувань. А Євросоюз працює над механізмом закупівлі вакцин і ліків проти мавпячої віспи.

ВООЗ наразі оцінює ризик поширення віспи мавп на глобальному рівні як "помірний".