У Нікарагуа диктатора Даніеля Ортегу "переобрали" на четвертий термін поспіль

Про це свідчать результати попереднього підрахунку голосів, передає "Радіо Свобода".



Вибори в Нікарагуа завершились у неділю 7 листопада. Якщо Ортега залишиться при владі, це буде четвертий поспіль термін його правління.



Представники країн Заходу розкритикували вибори, стверджуючи, що голосування не було ні вільним, ні чесним, а реальних представників опозиції не допустили до змагань. При цьому багато з політичних опонентів Ортеги ув'язнені.



Президент США Джо Байден назвав президентські вибори у Нікарагуа фарсом.



"Незаконне ув'язнення майже 40 опозиційних діячів з травня, включно із сімома потенційними кандидатами у президенти, і перешкоджання політичним партіям сфальсифікували результат задовго до дня виборів", - заявив Байден.



Даніель Ортега перебуває на першому місці серед лідерів американських держав за тривалістю перебування на посаді президента.



Нікарагуа підтримує Росію на міжнародній арені. Зокрема, це одна з небагатьох країн ООН, які визнали незалежність Абхазії та Південної Осетії.



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