У Nike представили робота, який чистить і ремонтує старі кросівки за 45 хв
Американська компанія Nike презентувала робота Bot Imitated Longevity Lab, якому для полірування та ремонту взуття потрібно 45 хвилин
Про це повідомляє Daily Mail.
Як йдеться у повідомленні, Nike запускає в одному зі своїх магазинів у Лондоні (Велика Британія) робота Bot Imitated Longevity Lab (B.I.L.L.), який може відполірувати та відремонтувати старі кросівки за 45 хвилин.
"Підтримка старого взуття є дуже особистою справою. Люди докладають чимало зусиль, щоб доглядати за своїм улюбленим взуттям. Його ремонт – це спосіб продовжити спогади з цим продуктом. Ми бачимо B.I.L.L. як інструмент, який може це реалізувати", - сказав представник компанії Ноа Мерфі-Рейнгерц.
Як пише DM, B.I.L.L – це доповнена роботом система, яка використовує засоби для чищення на водній основі та пластирі з переробленого поліестеру, щоб повернути нове життя старому взуттю.
"Наразі він здатний продовжити термін служби чотирьох популярних кросівок Nike – Air Force 1s, Air Jordan 1s, Space Hippie 01s і Nike Dunks. Клієнти можуть відвідати робота в лондонському Nike Town, де їх взуття буде завантажено в машину по одному. Робот спочатку створює тривимірну цифрову модель взуття, щоб визначити деталі, які потребують очищення на верху, бічних стінках і підошві. Потім B.I.L.L. береться за роботу: починає процес глибокого чищення за допомогою засобів для чищення на водній основі та обертових щіток у стилі автомийки", - йдеться у повідомленні.
Коли взуття стає чистим, клієнти зможуть обрати латки, щоб відремонтувати місця зносу на верхній частині взуття. Потім додаються нова підкладка та шнурівка, що зроблена з перероблених матеріалів.
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