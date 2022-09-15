Про це повідомляє Daily Mail.

Як йдеться у повідомленні, Nike запускає в одному зі своїх магазинів у Лондоні (Велика Британія) робота Bot Imitated Longevity Lab (B.I.L.L.), який може відполірувати та відремонтувати старі кросівки за 45 хвилин.

"Підтримка старого взуття є дуже особистою справою. Люди докладають чимало зусиль, щоб доглядати за своїм улюбленим взуттям. Його ремонт – це спосіб продовжити спогади з цим продуктом. Ми бачимо B.I.L.L. як інструмент, який може це реалізувати", - сказав представник компанії Ноа Мерфі-Рейнгерц.

Як пише DM, B.I.L.L – це доповнена роботом система, яка використовує засоби для чищення на водній основі та пластирі з переробленого поліестеру, щоб повернути нове життя старому взуттю.

"Наразі він здатний продовжити термін служби чотирьох популярних кросівок Nike – Air Force 1s, Air Jordan 1s, Space Hippie 01s і Nike Dunks. Клієнти можуть відвідати робота в лондонському Nike Town, де їх взуття буде завантажено в машину по одному. Робот спочатку створює тривимірну цифрову модель взуття, щоб визначити деталі, які потребують очищення на верху, бічних стінках і підошві. Потім B.I.L.L. береться за роботу: починає процес глибокого чищення за допомогою засобів для чищення на водній основі та обертових щіток у стилі автомийки", - йдеться у повідомленні.

Коли взуття стає чистим, клієнти зможуть обрати латки, щоб відремонтувати місця зносу на верхній частині взуття. Потім додаються нова підкладка та шнурівка, що зроблена з перероблених матеріалів.

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