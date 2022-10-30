У Німеччині активізувались іноземні розвідки, – спецслужби
Останнім часом у Німеччині все частіше фіксують спроби стеження за об'єктами бундесверу з використанням дронів. У першу чергу – за майданчиками, де українських військових навчали поводитися із західною зброєю
Про це повідомляє Deutsche Welle.
Служба військової контррозвідки (MAD) Німеччини попередила про активність іноземних розвідок на території країни. Зокрема, йдеться про російських і китайських шпигунів.
"Розвідслужби використовують усі наявні у них кошти, щоб видобути інформацію, посилити свій вплив і реалізувати інтереси своїх країн", – наголосила президентка MAD Мартіна Розенберг.
Вона зазначила, що після повномасштабного вторгнення росіян в Україну захист від шпигунства набув особливо важливого значення.
"Мета нашої роботи – вчасно виявити будь-які спроби шпигунства, особливо російських та китайських спецслужб, і ефективно відбити ці атаки", - заявила Розенберг.
Вона також повідомила, що останнім часом у Німеччині були неодноразово зафіксовані спроби стеження за об'єктами, що належать збройним силам ФРН. Зокрема, за місцями дислокації частин та підрозділів бундесверу, а також навчальними центрами, де проходила підготовка українських військовослужбовців, були зафіксовані дрони. Такі інциденти відбувалися, наприклад, на полігоні Вільдфлекен у федеральній землі Баварія.
- Нагадаємо, новий посол України у Німеччині Олексій Макєєв виступив проти надання притулку росіянам, які втікають від мобілізації.
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