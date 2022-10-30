З боку Німеччини приймати російських дезертирів неправильно, – посол Макєєв

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Прийом російських дезертирів є загрозою безпеці не лише для Німеччини, а й для українських біженок із дітьми. На цьому наголосив новий посол України у Берліні Олексій Макєєв.

"Втікають молоді чоловіки, які ні про що не шкодують, а просто хочуть уникнути служби в армії. Як наслідок, вони роз'їжджають кортежами німецькими містами, розмахуючи російськими прапорами", – заявив посол.

За словами Макєєва, прийом російських ухилянтів може стати загрозою не лише для Німеччини, але й "для всіх молодих українок з дітьми, яким, зрештою, доведеться сидіти поруч із цими чоловіками в гуртожитках для біженців".

Нагадаємо, раніше Олексій Макеєв висловив впевненість, що Німеччина зважиться на постачання Україні броньованої техніки й танків Leopard.

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