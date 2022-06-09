У Німеччині хочуть і надалі вести бізнес з Росією, - Дуда

Про це Дуда розповів в інтерв’ю німецькому виданню Bild.

"Цій частині німецької економіки байдуже, що відбувається з Україною, що відбувається з Польщею. Кажуть: ми хочемо робити бізнес, заробляти гроші. Ми можемо вести бізнес з Росією, ми хочемо продавати свою продукцію, ми хочемо купувати дешевий газ і імпортувати нафту", - сказав Дуда.

Він додав, що Польща закликає Європу і весь світ припинити вести бізнес з Росією.

"Можливо, німецька економіка не вірить, що російська армія змогла б знову відсвяткувати велику перемогу в Берліні та окупувати частину Німеччини. Ми в Польщі знаємо, що це можливо", - наголосив польський лідер.

Дуда також зауважив, що навіть після окупації Криму та агресії з боку Росії у 2014 році Берлін продовжував активно вести бізнес з Москвою, а відтак "у військовому плані підтримувати Росію і режим Путіна".

Нагадаємо, на думку президента Польщі, всі розмови інших європейських лідерів з президентом РФ є "марними", і наголосив, що з Гітлером під час Другої світової війни ніхто так не розмовляв, і не йшлося про те, що йому потрібно зберегти обличчя.

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