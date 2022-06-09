"Чи говорив так хтось з Гітлером?": Дуда розкритикував регулярні розмови Шольца та Макрона з Путіним
Президент Польщі Анджей Дуда розкритикував регулярні розмови Олафа Шольца та Емманюеля Макрона з Путіним, бо вважає, що це лише легітимізує диктатора
Про це Дуда сказав в інтерв'ю для Bild.
"Хіба хтось під час Другої світової війни говорив подібним чином з Адольфом Гітлером? Хто-небудь говорив, що той повинен зберегти обличчя? Що необхідно діяти так, щоб це не було принизливим для Адольфа Гітлера?" - риторично запитав Дуда і наголосив, що подібних політиків не знає.
Польський лідер вважає, що ці розмови з очільником Кремля Володимиром Путіним ні до чого ефективного не призводять, але легітимізують диктатора.
- Нагадаємо, у кінці травня Олаф Шольц та Еммануель Макрон влаштували телефонну розмову з президентом країни-агресора Володимиром Путіним, що тривала 80 хвилин. Канцлер і президент Франції закликали до негайного перемир'я, звільнити захисників Азовсталі й вивести з України російські війська.
- Пізніше помічник Путіна розповів про плани розширення РФ до кордонів Російської імперії. Він натякнув, що РФ планує розширитись аж до кордонів Російської імперії з можливою окупацією Польщі та Фінляндії.
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