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У Німеччині невідомий доєднався до урядового кортежу й накинувся на Шольца з обіймами

26 травня, 2023 п'ятниця
13:46
Світ Олаф Шольц

Невідомий чоловік на своєму автомобілі приєднався до урядового кортежу, в якому пересувався Олаф Шольц. Охорона посадовця не зреагувала на інцидент одразу

Про це інформує Bild.

Зазначено, що канцлер Німеччини Олаф Шольц перебував на заході в будівлі Європейського центрального банку у Франкфурті-на-Майні. Після цього він разом з міністром фінансів Крістіаном Лінднером попрямував до аеропорту у супроводі охорони.

Дорогою невідомому чоловіку вдалося на своєму автомобілі приєднатися до урядового кортежу. Поліція ж, не помітивши зайву автівку у колоні, продовжила рух. Номерів автомобіля не було в базі, утім його пропустили на закриту територію аеропорту Фрапорт. Члени делегації піднялися на борт урядового літака, але Шольц затримався через телефонний дзвінок.

Вийшовши з лімузина, посадовець хотів подякувати охоронцям і зробити фото на пам'ять, як він це часто робить. У цей момент до нього підбіг невідомий чоловік і накинувся на канцлера, потиснувши йому руку і притиснувши до грудей, намагаючись обійняти. Тільки коли чоловік відпустив Шольца, охоронці зрозуміли небезпеку ситуації.

Сам канцлер спокійно відреагував на інцидент, не надавши йому значення. Однак, як зазначає видання, він матиме наслідки для урядової охорони.

  • МЗС Канади викликало китайського посла через напад на сім'ю дипломата. Посол Китаю, якого викликали до МЗС Канади, заперечив інформацію про іноземне втрачання у внутрішні справи країни.

Німеччина
Олаф Шольц
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