У Німеччині оголосили про початок четвертої хвилі COVID-19

Про це повідомляє DW.

"Число випадків захворювання зростає з початку липня 2021 року і, таким чином, зростання відбувається значно раніше і швидше, ніж торік", - йдеться в звіті науковців.

Впродовж тижня частка позитивних ПЛР-тестів збільшилася з чотирьох до шести відсотків..

Багато випадків спостерігається серед молодих людей.



"Нині це явно свідчить про початок четвертої хвилі, що набирає обертів, особливо завдяки зараженням серед молодого дорослого населення", - зазначили автори звіту.



Домінує серед нових випадків "дельта"-штам .



Науковці повідомляють, що кілька тижнів поспіль спостерігається стале зростання загальнонаціонального тижневого показника нових випадків