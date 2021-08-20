У Німеччині оголосили про початок четвертої хвилі COVID-19
Експерти Інституту імені Роберта Коха повідомили про початок четвертої хвилі COVID-19 в Німеччині
Про це повідомляє DW.
"Число випадків захворювання зростає з початку липня 2021 року і, таким чином, зростання відбувається значно раніше і швидше, ніж торік", - йдеться в звіті науковців.
Впродовж тижня частка позитивних ПЛР-тестів збільшилася з чотирьох до шести відсотків..
Багато випадків спостерігається серед молодих людей.
"Нині це явно свідчить про початок четвертої хвилі, що набирає обертів, особливо завдяки зараженням серед молодого дорослого населення", - зазначили автори звіту.
Домінує серед нових випадків "дельта"-штам .
Науковці повідомляють, що кілька тижнів поспіль спостерігається стале зростання загальнонаціонального тижневого показника нових випадків
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