Про це повідомляє Європейська Правда з посиланням на Spiegel.

Зазначається, що профільне федеральне відомство країни оприлюднило статистику за червень, у якій йдеться про те, що кількість безробітних у Німеччині склала близько 2,3 млн осіб і становить 5,2%. Це на 0,3% більше, ніж у травні.

Попри це, показник все ще нижчий, ніж у червні 2021 року.

"Ситуація на ринку праці загалом залишається стабільною. Різке зростання кількості непрацевлаштованих людей у червні пов’язана з тим, що зараз українські біженці реєструються у центрах зайнятості і починають потрапляти у статистику", - зазначив керівник Федерального агентства з працевлаштування Детлеф Шеєле.

Згідно з останніми правилами, українці, які отримують у Німеччині тимчасовий захист і хочуть отримувати фінансову підтримку, мусять реєструватися у центрах зайнятості.