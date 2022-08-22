Очільник Запорізької ОВА Олександр Старух повідомляє, що з 23 по 25 серпня з метою безпеки на Запоріжжі буде заборонено проведення масових заходів. Старух також закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Крім того, у Краматорську на Донеччині у зв’язку з підвищеною небезпекою та можливими провокаціями зі сторони окупантів, на період святкування Дня Прапора та Дня Незалежності України також заборонять проведення будь-яких масових заходів. На додачу на території Краматорської міської територіальної громади зупинять рух громадського транспорту та заборонять діяльність установ та підприємств усіх форм власності та підпорядкування, в тому числі у сфері торгівлі, харчування та побутового обслуговування населення. Не працюватимуть Укрпошта, Нова пошта, а також банківські відділення та банкомати.

Як повідомляє мер Краматорська Олександр Гончаренко, задля уникнення великих скупчень людей у місті призупинять видачу гуманітарної допомоги та перенесуть заплановані евакуаційні рейси до припинення дії розпорядження. У місті також посилять роботу служб екстреного реагування.

На території Словʼянська на Донеччині забороняється проведення будь-яких масових заходів. Призупинять роботу установи у сфері торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування населення, аптек, поштових, банківських відділень та банкоматів. Призупиняється видача гуманітарної допомоги будь-якими організаціями, щоб уникнути скупчення людей.

Тимчасово скасовуються заплановані евакуаційні рейси, в тому числі - "пенсійні" до Краматорська.

У Луцьку також скасують масові заходи та урочистості з нагоди відзначення Дня Державного прапора України та Дня Незалежності України. Мер міста Ігор Поліщук закликає бути обережними та дотримуватися заходів безпеки.

Низку обмежень ввели й на Дніпропетровщині.



Очільник ОВА Валентин Резніченко також наголосив на забороні масових заходів та закликав усі підприємства та установи за можливості працювати у цей період дистанційно.



Комендантська година в області без змін



У Нікопольському районі вона стартує з 21:00, у Криворізькому – з 22:00, у Дніпровському, Павлоградському, Новомосковському, Кам'янському районах – з 23:00. Усюди триває до 05:00



У Кам'янському та Дніпрі - з 00:00 до 05:00.



У Синельниківському районі комендантську годину подовжили. Там вона з 21:00, до 06:00.

На Чернігівщині також ніяких масових святкувань на період з 23 до 25 серпня. Голова ОВА закликає бути обережними.

Часові рамки комендантської години без змін - від 23:00 до 04:00 (Городнянська ТГ з 22:00 до 05:00).

В Одесі та області влада закликає бути особливо обережними та не ігнорувати сигнали тривоги. Масові заходи заборонено. Комендантська година триватиме без змін - з 23:00 до 5 ранку.

Крім того, 23 і 24 серпня з міркувань безпеки скасують прийом громадян у підрозділах Центру надання адміністративних послуг.

На Тернопільщині прийняли рішення про дистанційну роботу для деяких працівників органів місцевого самоврядування та державної виконавчої влади.

На День Незалежності в Харкові не працюватиме метро і триватиме продовжена комендантська година.