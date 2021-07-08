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У НХЛ визначився володар Кубка Стенлі

8 липня, 2021 четвер
13:55
Спорт Тампа Бей Лайтнінг, НХЛ

Клуб "Тампа-Бей Лайтнінг" став володарем найпрестижнішого трофею світового хокею - Кубка Стенлі

Про це повідомляє Еспресо.TV.  

"Тампа-Бей Лайтнінг" в п'ятій грі фіналу плей-офф Національної хокейної ліги став володарем Кубка Стенлі сезону-2020/21. "Блискавки" перемогли "Монреаль Канадієнс" 1:0 та виграли серію матчів з рахунком 4:1. 

Клуб з Флориди втретє став володарем Кубка Стенлі, який є найпрестижнішим трофеєм світового хокею. Також "Лайтнінг" ставали його володарями у 2004 та 2020 роках. 

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хокей
НХЛ
Кубок Стенлі
Тампа-Бей
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