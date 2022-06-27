У НХЛ визначився володар Кубка Стенлі
Володарем Кубка Стенлі став клуб "Колорадо Евеланш", який у фінальній серії переміг "Тампу-Бей Лайтнінг"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У ніч проти 27 червня "Колорадо" здобув перемогу над "Тампою" 2:1 та виграв фінальну серію матчів Кубка Стенлі з рахунком 4:2.
У сезоні-2021/22 "Колорадо" став переможцем Західної конференції регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги, а у плей-офф здолав "Нешвілл" (4:0), "Сент-Луїс" (4:2) та "Едмонтон" (4:0).
"Колорадо Евеланш" виграв Кубок Стенлі втретє в історії. Клуб також здобував найпрестижніший трофей світового хокею у 1996 та 2001 роках.
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