У Норвезькому морі відкрили нове велике родовище газу

Про це інформує компанія Equinor.

Відкриття Obelix Upflank зроблено приблизно за 23 кілометри на південь від відкриття газу Irpa та за 350 кілометрів на захід від Sandnessjøen.

Це перше відкриття, зроблене на норвезькому континентальному шельфі (NCS) у 2023 році, і перші свердловини в ліцензії на видобуток, яку експлуатує Equinor.

"Нам потрібно знайти більше газу на NCS. Знахідки поблизу чинної інфраструктури потребують меншого обсягу для комерційної розробки та можуть бути швидко запущені з низькими викидами CO 2 . Разом із нашими партнерами ми розглянемо можливість прив’язки цього відкриття до компанії Irpa, для якої ми нещодавно подали план розробки та експлуатації", – заявив старший віцепрезидент Equinor з розвідки та видобутку на півночі Грете Б. Хааланд.

Повідомляється, що компанія Equinor і партнери Wintershall Dea і Petoro зробили комерційне відкриття газу в ліцензії на видобуток 1128, оцінене в межах від двох до одинадцяти мільярдів стандартних кубічних метрів видобутого газу, або близько 12,6–69,2 млн барелів нафтового еквівалента.

Розвідувальні свердловини 6605/1-2 S&A в Норвезькому морі пробурили установкою Deepsea Stavanger.

Довідково. Irpa – це підводна розробка, яка буде пов'язана з платформою Aastad Hansteen, яка продовжить роботу на сім років і сприятиме активності на базі постачання в Саннессйоен, вертолітній базі в Брьоннойсунді та в організації операцій у Харстаді.