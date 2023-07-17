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Війна з Росією: хроніка
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У Новій Каховці окупанти масово виселяють мирних жителів разом із дітьми з домівок уздовж Дніпра та займають їхні оселі

17 липня, 2023 понедiлок
19:50
Війна з Росією окупанти

У Новій Каховці на Херсонщині окупанти масово виселяють на вулицю місцевих з дітьми, які живуть уздовж Дніпра. Росіяни також вимкнули у місті інтернет та мобільний зв'язок

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 17 липня.

Зазначається, що у загарбані оселі заселяються російські військові, а зв'язок та дротовий кабельний інтернет у Новій Каховці та Каховці було вимкнено, аби "унеможливити фіксацію та оприлюднення злочинів російських військ".

ЗСУ знищили дві російські вогнеметні системи залпового вогню “Солнцепьок”

Системи були знищені силами підрозділів Ракетних військ і артилерії. Ці війська також уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 22 артилерійських засоби на вогневих позиціях, склад боєприпасів та станцію РЕБ ворога.

Авіація ЗСУ своєю чергою завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога. Протягом доби нашими захисниками було знищено 3 ударних БПЛА противника типу “Шахед-136”.

За день росіяни завдали 5 ударів по території України з ЗРК С-300

Крім того, ворог завдав 34 авіаційних удари та здійснив понад 40 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах. 

Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 29 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. 

На інших напрямках ситуація така:

  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Завдав авіаційного удару в районі Білопілля Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, зокрема це Чуйківка, Бояро-Лежачі, Іскрисківщина, Павлівка Сумської області та Івашки, Козача Лопань, Гоптівка, Вовчанськ Харківської області.
  • На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ та Кислівка  Харківської області.
  • На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі західніше Діброви Луганської області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Спірне, Берестове, Роздолівка Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії, наші захисники успішно відбили атаки противника в районах Богданівки та Веселого Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Краматорськ, Костянтинівка, Богданівка, Іванівське, Часів Яр, Плещіївка та Ступочки Донецької області. 
  • На Авдіївському напрямку, під вогнем ворожої авіації, наші захисники відбили усі атаки окупантів в районі міста Авдіївка. Водночас ворог здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Авдіївка, Водяне, Первомайське, Нетайлове та Карлівка Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку Сили оборони успішно продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка та біля Красногорівки Донецької області. Противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Гостре, Побєда та Георгіївка на Донеччині.
  • На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Макарівки, Благодатного, Новодарівки та Комара і здійснив обстріли населених пунктів Благодатне, Вугледар, Золота Нива, Велика Новосілка, Благодатне та Зелене Поле Донецької області.
  • На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Завдав авіаційного удару в районі Оріхова Запорізькоїї області. Здійснив артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, серед них Вільне Поле, Времівка Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Верхня Терса, Преображенка Запорізької області; Дудчани, Веселе, Львове, Садове Херсонської області та місто Херсон. Під вогонь потрапив і Очаків Миколаївської області. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної  операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Російська окупаційна армія 17 липня здійснила артилерійський обстріл Сумщини, внаслідок чого двоє людей загинули, 10 дістали поранення.

ЗСУ
Херсонщина
окуповані території
окупанти
Каховка
Нова Каховка
втрати окупантів
Контрнаступ ЗСУ
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