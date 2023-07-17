Росіяни здійснили артобстріл Сумщини: є загиблі й поранені

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

"Сьогодні з 12:35 до 12:39 по місцевості у напрямку міста Білопілля здійснено артилерійський обстріл (3 вибухи). Внаслідок обстрілу відбулось руйнування адміністративного приміщення. Є загиблі та поранені", - йдеться у повідомленні.

При цьому точна кількість постраждалих наразі невідома.

Пораненим оперативно надають медичну допомогу.