Росіяни здійснили артобстріл Сумщини: є загиблі й поранені
Російська окупаційна армія 17 липня здійснила артилерійський обстріл Сумщини, внаслідок чого загинули й дістали поранення цивільні люди
Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.
"Сьогодні з 12:35 до 12:39 по місцевості у напрямку міста Білопілля здійснено артилерійський обстріл (3 вибухи). Внаслідок обстрілу відбулось руйнування адміністративного приміщення. Є загиблі та поранені", - йдеться у повідомленні.
При цьому точна кількість постраждалих наразі невідома.
Пораненим оперативно надають медичну допомогу.
- 10 липня влада Сумської області після консультацій із військовими ухвалила рішення щодо евакуації людей із прикордонних територій.
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