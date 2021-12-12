У Новій Каледонії відбувся референдум про незалежність від Франції
Жителі Нової Каледонії на референдумі висловилися проти незалежності від Франції
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Жителі Нової Каледонії в неділю, 12 грудня, на референдумі про незалежність, висловилися проти відділення від метрополії.
Згідно з першими даними, після підрахунку 84% бюлетенів, проти незалежності висловилися 96% учасників голосування.
Це третій референдум про незалежність у Новій Каледонії. Перший відбувся у 1987 році, другий - у 2010-му, обидва рази противників незалежності було більше.
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