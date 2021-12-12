Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Світ У Новій Каледонії відбувся референдум про незалежність від Франції

У Новій Каледонії відбувся референдум про незалежність від Франції

12 грудня, 2021 неділя
19:40
Світ Референдум в Новій Каледонії

Жителі Нової Каледонії на референдумі висловилися проти незалежності від Франції

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна

Жителі Нової Каледонії в неділю, 12 грудня, на референдумі про незалежність, висловилися проти відділення від метрополії. 

Згідно з першими даними, після підрахунку 84% бюлетенів, проти незалежності висловилися 96% учасників голосування.

Це третій референдум про незалежність у Новій Каледонії. Перший відбувся у 1987 році, другий - у 2010-му, обидва рази противників незалежності було більше.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb


 
Франція
незалежність
референдум
голосування
Читайте також:
туман
11 грудня, 2021 субота
Синоптик Наталка Діденко попередила про сніг, дощ та тумани на Андрія
Окупант
10 грудня, 2021 п'ятниця
Командування РФ розповсюджує в ОРДЛО повідомлення та брошури із закликом приєднатись до лав окупантів, - розвідка
Роман Протасевич
11 грудня, 2021 субота
У Польщі оприлюднили розмову офіцера білоруських спецслужб з диспетчером, який посадив літак з Протасевичем
Київ
+2
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.85
    Купівля 26.85
    Продаж 27.13
  • EUR
    Купівля 30.24
    Продаж 30.68
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, неділя
12 грудня
20:01
Микола Чорновол
У Єгипті загинув батько колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол
19:21
Саміт G7
Велика сімка офіційно попередила Росію про високу ціну нападу на Україну
19:15
Інтерв’ю
Аріель Коен
"З Росією потрібно розмовляти, але Україна не може бути розмінною монетою", – політолог Аріель Коен
18:56
Віталій Буяльський (у світлій формі)
"Динамо" не змогло переграти "Зорю" та відпустило "Шахтар" у відрив в УПЛ
18:25
гривня
Шмигаль пояснив, як і коли можна отримати "тисячу Зеленського" за вакцинацію
18:02
Олександр Усик, Боб Арум та Тайсон Ф'юрі (зліва - направо)
Усик та Ф'юрі зіштовхнулися на бою Ломаченка у Нью-Йорку
17:28
сепар ООС
12 грудня на фронті: російські окупанти здійснили чотири обстріли
17:16
Олександр Гогілашвілі
Оприлюднено відео ще одного інциденту заступника глави МЗС Гогілашвілі з поліцією
16:48
Макс Ферстаппен
Формула-1: У заключній гонці сезону визначився новий чемпіон світу
16:35
Інтерв’ю
Мар’яна Савка
"Книжковий ринок − питання національної безпеки, а уряд дає 0 грн на закупівлю книг", – Мар’яна Савка
16:28
Байден Путін
Байден та Путін проведуть по відеозв'язку ще одну розмову про Україну, - Кремль
16:15
На Полтавшині активісти пікетували перше засідання переобраної Карлівської міської ради
16:12
Папа Франциск
Папа Римський помолився за мир в Україні
16:00
Ексклюзив
гральні автомати
Журналісти "Еспресо" викрили 5 підпільних казино − розслідування
15:51
Чорноморець
"Чорноморець" переміг "Металіст 1925" у чемпіонаті України
15:36
Путін
Путін назвав розпад СРСР трагедією та заявив, що бачив карти поділу Росії
15:26
Ексклюзив
Портников
"Якщо хтось хоче обміняти Донбас на мир, то вже має проговорити: я живу у Львівській області Російської Федерації", – Віталій Портников
15:20
Саміт G7 у Ліверпулі
Країни G7 підготували заяву із попередженням про наслідки агресії РФ проти України, - Reuters
14:51
"Росія буде фінансово ізольована". Пєсков підтвердив, що Байден попередив Путіна
14:30
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Росія перекине війська зі Смоленщини до Білорусі. Для удару по Україні, - Роман Безсмертний
14:25
Ексклюзив
Аріель Коен
"Де-факто Україна вже може бути членом НАТО, не будучи ним офіційно", − американський політолог
14:10
Олександр Гогілашвілі
Прошу звільнити Гогілашвілі, - Зеленський
13:50
Силовики Лукашенка під час обшуку в опозиціонера поставили його мати на коліна
13:35
Інтерв’ю
Валентина Данішевська
"Поповнення суддівських лав отримаємо в кращому випадку через 2 роки", – ексголова Верховного Суду України
13:27
Важкоатлетка з України Марія Гангур завоювала перше золото на чемпіонаті світу
13:00
Ломаченко не вийшов на ринг з прапором України
12:44
Неподалік від російського Хабаровська школярки вбили пенсіонера за $136
12:20
Названо найпоширеніші помилки в Радіодиктанті національної єдності - 2021
12:13
Ексклюзив
Ахмед Закаєв
"Україні треба ставити питання не про запобігання російській агресії, а про Крим і Севастополь", – генерал Ахмед Закаєв
11:40
Хадіжат Кадирова
21-річна донька Кадирова отримала медаль "За заслуги"
11:00
Вибух газу на Сицілії: є загиблі та поранені
10:36
Над прифронтовими районами України пролетів літак-розвідник з Британії
10:15
Віфлеємський вогонь киянам передадуть у Михайлівському Золотоверхому
10:00
Нелегали поранили в обличчя польського прикордонника
09:50
Інтерв’ю
Андрій Піонтковський
"Генштаб і всі експерти пояснюють Путіну, до якої катастрофи для Росії призведе вторгнення в Україну", – Андрій Піонтковський
09:21
Нарендра Моді
Від імені прем'єра Індії хакери "визнали" біткоїн
09:00
COVID-19
Пандемія COVID-19 в Україні: за добу - 238 смертей, 2,5 тис. госпіталізацій, понад 5 тис. заражень
08:48
Ексклюзив
Байден та Путін
Розмова Байден-Путін: де проляжуть "червоні лінії"? − розслідування "Еспресо"
08:39
Борошно
У Білорусі заборонили вивозити з країни борошно
08:12
Черкащани проти забудови Замкового узвозу. Мер Бондаренко обіцяє розглянути петицію
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV