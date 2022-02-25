У Новоайдарі підірвали два мости, Щастя знищено на 80%, - голова Луганської ОДА
Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай повідомив, що 80% міста Щастя знищено, обстріли не вщухають
Про це він написав у Facebook.
Так, у Новоайдарі підірвано "новий" та "старий" мости, а 80% міста Щастя знищено.
"Обстріли не вщухають, нарешті зранку певна кількість мешканців змогли евакуюватися власним ходом. Обстріляні з градів шкільні автобуси для евакуації мешканців міста. Постраждав водій. Завтра знову будемо намагатися організувати евакуацію", - зазначив Гайдай.
У Старобільську внаслідок мінометного обстрілу постраждали житлові будинки та соціальна інфраструктура, одна людина загинула.
Тривають обстріли Золотого та Новотошківського, у Нижньому пошкоджені житлові будинки.
Крім цього, два потяги з евакуйованими застрягли в Попасній. У сусідній Комишувасі обстрілом розбило залізничну колію.
"Якщо ремонт колії затягнеться, людей розмістять у бомбосховищі. Попасну наразі обстрілюють. Пошкоджена адмінбудівля та житловий будинок", - додав він.
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