У Нью-Йорку в Карнеґі-Голі відзначать 100-річчя українського Щедрика

Про це повідомляє офіційний сайт концертної зали.

"Український дитячий хор "Щедрик", Український хор "Думка" з Нью-Йорка та Український хор бандуристів Північної Америки виконають "Carol of the Bells" (Щедрик), а також інші традиційні українські різдвяні пісні та сучасні хорові твори, –зазначають у Карнеґі-Голі. – У другій половині програми хор Трініті Волл-стріт виконає українські твори під впливом англійських традицій та американських композиторів, пов’язаних з Україною".

Окрім того, на завершення концерту відбудеться світова прем’єра композитора Тревора Вестона на слова відомого українського поета Сергія Жадана.

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