У Нью-Йорку в Карнеґі-Голі відзначать 100-річчя українського Щедрика
У нью-йоркському Карнеґі-Голі 4 грудня пройдуть святкування, присвячені 100-річчю українського Щедрика
Про це повідомляє офіційний сайт концертної зали.
"Український дитячий хор "Щедрик", Український хор "Думка" з Нью-Йорка та Український хор бандуристів Північної Америки виконають "Carol of the Bells" (Щедрик), а також інші традиційні українські різдвяні пісні та сучасні хорові твори, –зазначають у Карнеґі-Голі. – У другій половині програми хор Трініті Волл-стріт виконає українські твори під впливом англійських традицій та американських композиторів, пов’язаних з Україною".
Окрім того, на завершення концерту відбудеться світова прем’єра композитора Тревора Вестона на слова відомого українського поета Сергія Жадана.
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