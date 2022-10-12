Про це повідомляє Офіс президента.

"Наша перемога можлива лише за трьох умов: українці – мирні жителі та військові – мають зберігати високий моральний дух, як зараз. Озброєння має й далі надходити, а російські еліти мають бути покарані ще більше. І ми не повинні слухати проросійських пропагандистів, які зараз говорять про мирні пропозиції. Росія намагається виграти час", – сказав Подоляк в інтерв'ю Le Figaro.

Він додав, що Україні зараз потрібно більше танків і реактивних систем залпового вогню великої дальності.

"Те, що в нас менша чисельність і менше зброї, ми компенсуємо своєю стратегічною перевагою та кращим плануванням. Російські елітні солдати вже мертві. Російські новобранці погано підготовлені. Росія робить ставку лише на артилерію. Ми не шукаємо паритету з нею, а розблоковуємо поле ударом у спину. Зараз нам потрібно більше танків і реактивних систем залпового вогню великої дальності. Це математика: кожне надходження зброї прискорює наше відвоювання", - зазначив Подоляк.

11 жовтня президент України Володимир Зеленський після масованих обстрілів з боку РФ звернувся до лідерів G7 із проханням надати сучасні системи ППО та ПРО.

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