Про це Володимир Зеленський розповів під час звернення до лідерів G7.

Президент України просить світових лідерів посилити оборонну підтримку України, вдосконаливши повітряний щит для України. Адже, коли Україна отримає достатню кількість сучасних та ефективних систем ППО та ПРО, ключовий елемент російського терору – ракетні удари – перестануть працювати.

"Я дякую Німеччині і особисто канцлеру Шольцу за прискорення постачання IRIS. Дякую США і особисто Президенту Байдену за рішення надати сучасні ПРО та ППО. І віримо, пане Президенте, що це будуть й системи середнього і дальнього радіусу дії, які дозволять створити ешелоновану систему оборони. Я дякую усім, хто допоміг нам вже зараз забезпечити нашу систему ППО, що дозволяє знешкоджувати частину російських ракет і безпілотників", - зазначив Зеленський.

Також додав, що важливо, аби Україна мала достатню кількість ракет до наданих систем ППО і ПРО і щоб ці системи були інтегровані з системою оборони:

"Завтра у форматі "Рамштайну" – я просив би, щоб наші міністри оборони обговорили це".

Окрім цього Зеленський звернувся до президента Франції та премʼєр-міністра Італії:

"Ми дуже очікуємо постачання систем SAMP-T. І якщо це можливо, вони потрібні вже найближчими місяцями".

Нагадаємо ,Зеленський також повідомив лідерів G7, що Росія замовила в Ірану 2,4 тис дронів-камікадзе, які вже тероризують мирні українські міста.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb