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Головна війна з Росією У Офісі президента побачили чотири ознаки початку демонтажу режиму Путіна

У Офісі президента побачили чотири ознаки початку демонтажу режиму Путіна

16 жовтня, 2022 неділя
12:03
війна з Росією Путін

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що проблеми з мобілізацією та конфлікти у Кремлі свідчать, що у Росії почався процес демонтажу путінського режиму

Про це Подоляк написав у twitter.  

За його словами, процес демонтажу режиму Володимира Путіна перебуває у розпалі, про що свідчить одразу чотири фактори. 

"План з демонтажу "путінського авторитаризму" у самому розпалі: тотальна мобілізаційна зачистка вулиць міст, швидка підготовка бомбосховищ у Москві, самостріли мобілізованих у Бєлгороді, арешти генералів та конфлікт у ближньому оточенні. Геніальний триденний "стратег", - написав Подоляк. 

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Володимир Путін
мобілізація
Бєлгород
Михайло Подоляк
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