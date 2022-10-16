У Офісі президента побачили чотири ознаки початку демонтажу режиму Путіна
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що проблеми з мобілізацією та конфлікти у Кремлі свідчать, що у Росії почався процес демонтажу путінського режиму
Про це Подоляк написав у twitter.
За його словами, процес демонтажу режиму Володимира Путіна перебуває у розпалі, про що свідчить одразу чотири фактори.
"План з демонтажу "путінського авторитаризму" у самому розпалі: тотальна мобілізаційна зачистка вулиць міст, швидка підготовка бомбосховищ у Москві, самостріли мобілізованих у Бєлгороді, арешти генералів та конфлікт у ближньому оточенні. Геніальний триденний "стратег", - написав Подоляк.
- 15 жовтня на військовому полігоні Західного військового округу ЗС РФ у селищі Солоти Валуйківського району Бєлгородської області Росії, двоє мобілізованих відкрили вогонь по присутніх на занятті з вогневої підготовки, загинуло 11 осіб.
- 16 жовтня стало відомо, що у Москві паркінги почали готувати під бомбосховища.
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