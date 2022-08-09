Про це Подоляк розповів у інтерв'ю bbc.

"Росії не потрібні переговори. Росії потрібна оперативна пауза для того, щоб внести корективи в свою військову стратегію. Росія не була підготовлена до війни, яку вона отримала на території України. Росія вважала, що вона зайде, - і за три, п'ять, сім днів всі стоятимуть на колінах. Тому сьогодні Росія хоче модернізувати свою військову стратегію. Накопичити додаткові снаряди, ракети. Гроші, які вони отримують за енергоносії", - сказав Подоляк.

Він попередив, що РФ нізащо не погодиться за столом переговорів звільнити окуповані території та використає перемир'я, аби дискредитувати Україну в очах союзників.

"Припинення вогню на час переговорів зміниться контратакою України. Росія знову почне обстрілювати наші міста, але паралельно з цим в Європі вустами того ж Шредера і ще десятків інших людей почне говорити: "Дивіться, ми ж уже закінчили війну, ми ж уже перестали обстрілювати територію України, ми сіли за стіл переговорів і практично домовилися про мир, а Україна знову пішла воювати. Навіщо вам підтримувати агресора?", - спрогнозував Подоляк.

Він додав, що таким чином Росія почне на Заході інформаційну кампанію іншого типу.

"Вона буде казати, що агресор - вже не Росія, а Україна, бо це Україна не хоче сидіти за столом переговорів. Навіщо нам це все потрібно?" - запитав Подоляк.

17 травня Михайло Подоляк заявив, що переговорний процес про досягнення миру між Україною та Росією призупинено.

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