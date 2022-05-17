Переговори між Україною та Росією призупинено, - Подоляк

Про це Подоляк заявив у етері національного телемарафону.

За його словами, переговори було призупинено, оскільки після стамбульського комюніке не сталося суттєвих зрушень у процесі.

"Проте будь-яка війна все одно завершуватиметься за столом переговорів і модерувати цей процес, як мені здається, буде Зеленський", - сказав Подоляк.

Раніше, 17 травня, заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко заявив, що перемовини між Москвою та Києвом припинилися, а Україна "фактично вийшла з переговорного процесу".

29 березня українська делегація на переговорах з Росією в Стамбулі запропонувала Росії договір, який передбачатиме переговори між Києвом і Москвою щодо статусу анексованого Криму протягом наступних 15 років.

20 квітня речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Кремль передав Україні свій проєкт договору між країнами, який було напрацьовано в результаті двосторонніх переговорів.

15 травня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба скептично висловився щодо можливої домовленості з РФ про припинення вогню та заявив, що Київ не дозволить дипломатії продовжувати страждання українців.

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