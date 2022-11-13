У Офісі президента спрогнозували, коли РФ "дозріє" до виведення військ та переговорів
Радник голови Офісі президента Михайло Подоляк заявив, що Росія буде змушена вивести війська з України та розпочати переговори після звільнення Донецька чи Луганська
Про це Подоляк написав у twitter.
За його словами, у Росії стрімко знижується підтримка війни проти України, однак країна-агресор ще не "дозріла" до справжніх переговорів.
"Д — деморалізація. Підтримка війни у РФ стрімко летить на дно. Від олігарха до чоботаря формується думка: "Час закінчувати". Політично та психологічно Росія ще не дозріла до справжніх переговорів і виводу військ. Але це станеться. Одразу після звільнення Донецька чи Луганська", - переконаний Подоляк.
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11 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до перемовин з Росією за умови, що вона визнає себе окупантом.
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