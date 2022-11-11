Про це Зеленський сказав в інтерв'ю CNN.

"Я не зачинив двері. Я сказав, що ми готові говорити з Росією, але з іншою Росією. Тією, яка дійсно готова до миру. Такою, яка готова визнати, що вони - окупанти. І поки я не чув подібних заяв від Російської Федерації – ні від Путіна, ні від когось ще", – наголосив президент.

Водночас він вказав, що наполягає на поверненні всіх територій України, включно з Кримом, для відновлення справедливості.

Росія вперто не визнає себе агресором, поворюючи один і той самий наратив - про нібито захист людей від "злочинного режиму Зеленського". Так, 10 листопада заступник голови ради федерації РФ Костянтин Косачов заявив, буцімто "спеціальна військова операція" в Україні насправді є гуманітарною та гуманістичною місією.

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